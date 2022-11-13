Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'daki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul
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