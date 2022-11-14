İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İstanbul’da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik.

Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair açıklama yapıyor. https://t.co/t9943bFbdg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2022

Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor.

Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan’a kaçıracaklardı. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem de çok güçlü bir mesaj.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan’a kaçıracaklardı. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem de çok güçlü bir mesaj.https://t.co/NVORtefur3 pic.twitter.com/5yc6Jm4kl9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2022

Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yöneliktir. Teröristi öldürüp olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları ortada.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yöneliktir. Teröristi öldürüp olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları ortada.https://t.co/j7aK0kauys pic.twitter.com/sXOuXdMJxg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2022

Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık.

Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere tahammülümüz kalmamıştır.

İstiklal bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz.



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