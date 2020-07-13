Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Betatech Medical Cihazlar Sanayi Mümessillik arasında, yüksek saflıkta kemik tamamlama tozu (kemik grefti) ve sistit solüsyon ile ilgili buluşların patent devri yoluyla sanayiye transfer edilmesi kapsamında online imza töreni gerçekleşti.

"120 uzman yardımcısı almak için ilana çıktık"

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, törende yaptığı konuşmada, TÜRKPATENT olarak geçen hafta 120 uzman yardımcısı almak için ilana çıktıklarını hatırlatarak, alımla birlikte mevcut 220 civarındaki uzman sayılarını yüzde 50'den fazla artıracaklarını söyledi.

"Yılın ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık"

TÜRKPATENT'in patent, marka ve tasarım başvuru sayılarına göre, dünyada ilk 10 patent kurumundan biri olduğunu belirten Asan, "2002 yılında Türkiye'de yıllık yapılan patent başvurusu sayısı yaklaşık 400 adetti. Yerli patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, o da pandemiye rağmen. Yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin patent başvurusunun olmasını öngörüyoruz. Özetle, 2002-2003 yılında Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı bugün Türkiye'de 2 haftada yapılıyor." diye konuştu.

Asan, Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin Nisan 2018 tarihinde TÜRKPATENT'in bir iştiraki olarak hizmete başladığını hatırlatarak, bu şirketin başta üniversiteler ile özel sektöre raporlama ve patent değeri ile ilgili destek sunmaya devam ettiğini dile getirdi.