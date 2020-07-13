Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirme videosunda, koronavirüs salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yıl hacı adayı kabul etmeyeceği hatırlatıldı.

Bu nedenle bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına gelecek yıl için erteleme ya da iptal hakkı tanındığı belirtilen videoda, bu hakkın 2021'de nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilere yer verildi.

Videoya, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.