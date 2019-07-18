Çaycuma ilçesinde düzenlenen 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarının belli olduğunu bildirdi.

Programa kabul edilen isimlerin Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandığını vurgulayan Varank, kazanan isimlere bakıldığında Türkiye'nin geleceğine olan inancın görüldüğünü dile getirdi.

Çağın en büyük ihtiyaçlarından birinin nitelikli insan gücü olduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ihtiyacı karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Varank, "Bu kapsamda, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla küresel rekabet gücümüzü arttıracak alanında uzman araştırmacıları ülkemize davet ettik. Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık. Titizlikle sürdürülen değerlendirmeler sonrasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarını bugün itibarıyla ilk kez açıklıyoruz. Kazanan araştırmacılar, sonuçları TÜBİTAK'ın internet sitesinden öğrenebilirler." diye konuştu.

"Beklentileri karşılayan bir sonuç"

Beklentileri ziyadesiyle karşılayan bir sonucun ortaya çıktığını ifade eden Bakan Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı." dedi.

Kazanan isimler incelendiğinde Türkiye'ye duyulan güvenin, Türkiye'nin geleceğine olan inancının çok net bir şekilde görülebildiğine dikkati çeken Varank, destek kazanan araştırmacılardan 58'inin Amerika Birleşik Devletleri'nden, 16'sının İngiltere'den, 9'unun Almanya'dan, 8'inin de Hollanda'dan başvuru yaptığı bilgisini verdi.

"Faydalı sonuçlar olacak"

Programda dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale'den araştırmacılar olduğunu aktaran Bakan Varank, yine dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimlerin de programda bulunduğunun altını çizerek "İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Liste 24 Temmuz'da açıklanacak

Bu arada, bilim insanları, daha önce kendilerine verilen şifreyle programa kabul edilip edilmedikleri TÜBİTAK'ın internet sitesinden öğrenebilecek. Kazananların tam listesi, 24 Temmuz'da düzenlenecek TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümünde açıklanacak.

Başvuru yapan adaylar sonuçlarını "e-bideb.tubitak.gov.tr" adresinden sisteme giriş yaparak kontrol edebilecek.

Kaynak: AA