Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
Kaynak: AA