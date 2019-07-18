Terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/KwX9xNJQ0S — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Temmuz 2019

Hava harekatıyla, PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: TRT Haber