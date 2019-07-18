Sosyal medyada farklı kimliklere bürünüyorlar, trol ordusu ile algı yönetimi yapıyorlar. Üstelik tüm bunlar tek bir merkezden yönetiliyor.

Anadolu Üniversitesi'nin Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi SODİGEM, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya kullanımıyla ilgili "Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ" isimli çarpıcı bir rapor hazırladı.

Örgüt üyeleri, paylaşımları 20.00-23.00 saatlerinde yapıyor

Rapora göre, örgüt, sosyal medyayı en çok 20 ile 23 saatleri arasında kullanıyor. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler kendi adlarıyla, yurt içindeki kriptolar ise takma isimlerle paylaşım yapıyor. En az beş sahte hesap açma ve günlük belirli sayıda mesaj atma talimatı var. Örgüt, en çok paylaşım yapan üyelerine de ödül vadediyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasıyla ilgili "Sosyal medyayı da dijital alanı da kendisine seçmiş ve hedeflerine varmak için bu alanda saldırıları başlatmış bir örgüt olarak görüyoruz ki bunun adına da dijital terör örgütü diyoruz" dedi.

Çomaklı, örgüt toplantılarının dijital mecraya taşıdığına dikkat çekerek, örgütün dijital yapılanmaya gittiğini söyledi.

Rapor 6 dilde yayımlandı

6 dilde yayımlanan raporda, örgütün sosyal medya taktikleri 10 başlık altında sıralandı. Bunların başında gündem yaratma, devletin organlarını suçlu gösterme, tehdit, sindirme, yıldırma ve şantaj, hedef saptırma ve değerlerin istismarı geliyor.

FETÖ'cü trollerin diğer taktikleri ise hedef gösterme, hukuku yanıltmaya çalışma, terör örgütünü meşru gösterme, örgüt üyelerine moral verme, mağduriyet algısı yaratma olarak belirlendi.

Raporda, FETÖ'nün sosyal medya saldırıları ile mücadele için yeni nesillere sağlıklı dijital eğitim verilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber