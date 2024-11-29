Parada sahtecilik suçundan 104 şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre olduğunu kaydetti.