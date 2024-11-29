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Gündem
AA 29.11.2024 18:46

Cevdet Yılmaz: Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarih, Filistin'de soykırımcı İsrail'e karşı haklı olanların kazandığını mutlaka yazacaktır. Biz de bu uğurda mücadele etmeye, Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

29 Kasım'ın Filistin halkının onurlu mücadelesine duyulan desteğin bir kez daha hatırlama günü olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin özgürlük ve adalet arayışını, sadece Filistinlilerin ulusal meselesi değil, tüm insanlığın vicdan sınavı olarak görüyoruz. Bu mücadele, yalnızca bir halkın değil, küresel vicdanın da geleceğini temsil ediyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmemiştir. Tarih, Filistin'de de soykırımcı İsrail'e karşı haklı olanların kazandığını mutlaka yazacaktır. Biz de bu uğurda mücadele etmeye, Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz"

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