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TRT Haber 29.11.2024 18:25

Dışişleri'nden İdlib ve mücavir bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklama: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz" dedi.

Dışişleri'nden İdlib ve mücavir bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklama: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Keçeli, sosyal medya hesabından İdlib ve mücavir bölgedeki gelişmeler konusunda açıklama yaptı.

 

"Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir." ifadesini kullanan Keçeli, 2017'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili bazı mutabakatların tesis edildiğini ve Türkiye'nin taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Keçeli, "İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik." dedi.

Son günlerde yaşanan çatışmaların bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına neden olduğunu belirten Keçeli, yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmamasının ve sivil halkın zarar görmemesinin Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğinin altını çizdi.

Keçeli, şunları kaydetti:

"Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır."

Keçeli, gelişmeleri, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettikleri önem ve terörle mücadeleye verdikleri öncelik çerçevesinde çok yakından takip ettiklerini vurguladı.

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