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TRT Haber 29.11.2024 19:10

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur. Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir.

Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur.
Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur.

Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir."

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik Filistin Devleti
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