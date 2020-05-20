Tüm dünyaya yayılan koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de sınav takvimi oldu. Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), pandemi dönemi başladığından itibaren hazırlıklarını yoğun bir şekilde yaptı.

188 sınav merkezinde yaklaşık 2,5 milyon adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda gereken önlemler alındı.

ÖSYM'nin önlemleri

-Adaylara görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleri ve dezenfektanını yanında getirebilecek. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacak.

-Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak.

-Bina girişinde ve içinde adayların sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlileri tarafından yönlendirilme yapılacak.

-Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak.

Adayların sınavı rahat geçirmesi için birçok tedbir alınıyor

ÖSYM, ayrıca illerde rektörlerin ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturdu.

Bu kurullarda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ile ÖSYM sınav koordinatörlüğü koordinasyonunda o il ve ilçede sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması, adayların rahat bir şekilde sınav binalarına ulaşması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacak.

Belediyeler, geçen yıllarda adayların sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz sağlamıştı. Bu yıl da belediyeler desteklerini gösterecek. Engelli adaylar, ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebilecekler.