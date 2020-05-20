Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin, "Dünyadaki ordulara bakıldığında vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü, 1 Ocak'tan bu yana 1411 teröristin yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü;

"Libya'daki dengeler önemli oranda değişti"

"TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya’daki dengeler önemli oranda değişti.

Salgınla mücadele

Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Bütün bunları Silahlı Kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz."