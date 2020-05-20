Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayram uyarısı geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Ramazan Bayramı'nın eskisi gibi kutlanması durumunda hastalığın yeniden tırmanışa geçebileceğini söyledi, "Bayramda tedbirlere uyarsak, sonrasında daha özgür olabiliriz." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz"

Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Bayramda tedbirlere uyarsak sonrasını özgür geçiririz.

Kontrollü sosyal hayat hepimizin ısrarıyla bize serbestlik sağlayacak bir dönemdir.

Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.

Mücadelenin birinci döneminde başardık bundan sonra da başarılı olacağımıza inanıyorum.

"Risk hala dolaşımdadır"

Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız.

HES kodu ile seyahat dönemi

Seyahat ederken risk taşımadığı bilgisi istenecek. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan kod ile seyahat edilebilecek.

Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

Yeni hastanelerimiz İstanbul'da yoğun bakım sorununu çözecek.

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek.

LGS ve YKS'ye maskeli girilecek

Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek.

65 yaş üstüne memleket izni

65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz.

Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil.

OSB'lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5. Yani çok düşük.

"İkinci dalga beklemiyoruz"

Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalganın olması söz konusu olmaz.

Ayrıntılar gelecek...