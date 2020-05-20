İsrail’de yeni kurulan hükümetin yemin töreninde, Batı Şeria’daki yerleşim birimlerinin ve Ürdün Vadisi'nin ilhak edileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dünya bu pervasızlığa dur demelidir" sözleriyle bu açıklamaya tepki gösterdi.

Filistin halkını yok sayan hiçbir plan ve girişimin meşruiyetinin olmadığını vurguladı.

İbrahim Kalın, "Kudüs’ün dini, tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik adımları da şiddetle reddediyoruz. Kudüs, kırmızı çizgimizdir. Kudüs kutsalımızdır. Kudüs, emanetimizdir. Emanete ihanet eden herkes tarih önünde hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

İslam ülkelerine de seslenen Kalın, acilen adım atılmasını istedi.

İsrail’in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkının ve topraklarının korunması çağrısında bulundu.

