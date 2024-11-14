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Gündem
AA 14.11.2024 16:53

ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, spor bilimleri için 2024 ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-25 Kasım'da yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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