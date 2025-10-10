Özgürlük Filosu'ndaki 94 aktivist Türkiye'ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki hukuksuz ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosunda yer alan vatandaşların özel bir THY seferiyle yurda güvenli şekilde döndüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya vatandaşları İstanbul Havalimanı’nda karşılayarak, 21 ülkeden aktivistlerin de tahliye edildiği bu sürecin tüm tarafların Türkiye’ye duyduğu güveni gösterdiğini vurguladı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Apronda, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü.