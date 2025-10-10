Bakan Tunç: Ateşkes antlaşmasının yapılmasına Türkiye büyük katkı sağladı

Kırıkkale Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "İlk dersimiz Gazze" konulu açılış dersinde konuşan Tunç, Filistin'de iki yıldan bu yana soykırım ve insanlık suçu işlendiğini söyledi.

Ateşkes anlaşmasıyla umutların yeniden yeşerdiğini ifade eden Tunç, bu anlaşmanın kalıcı olmasını diledi.

Son 2 yıldır Gazze'de BM Soykırım Sözleşmesi'nin maddelerindeki bütün unsurların ihlal edildiğini anımsatan Tunç, "Masum insanlar dünyanın gözü önünde katledildi. Bir insanlık dramı işlendi. Bu çağda, bu yüzyılda maalesef yüreklerimizi yaralayan, kanatan bir soykırıma şahit olduk. Soykırımın önlenmesiyle ilgili Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük gayret gösterdi. Diplomatik çalışmalar, diğer dünya ülkelerinin harekete geçirilmesi, uluslararası kuruluşların bu noktada etkili olabilmesiyle ilgili çok büyük çaba gösterdi. Ateşkes antlaşmasının yapılmasına da Türkiye büyük katkı sağladı." diye konuştu.

"İsrail adeta bir terör örgütü gibi davrandı"

Bakan Tunç, BM'nin, uluslararası kuruluşların İsrail'e yönelik sayısız kararları bulunduğunu ancak bu kararlara İsrail'in hiçbir zaman uymadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Maalesef dünyanın gözü önünde dünya tarihinin en büyük soykırımı işlendi. Çocuklar, kadınlar katledildi. Maalesef Batı ülkeleri, İsrail'i cesaretlendirdiler bu süreç içerisinde. 'Kadın haklarını savunuyoruz' diyen Batı, çocuk hakları sözleşmelerine duyarlılık isteyen Batı maalesef Gazze, Filistin söz konusu olduğunda ne çocuk haklarını hatırladı, ne kadın haklarını hatırladı. Maalesef Batı'nın ikiyüzlülüğünü dünya görmüş oldu. Ülke yönetimleri böyleyken başta Avrupa ülkeleri olmak üzere insanlığın vicdanı sokaklara taştı. Yönetimlerin bir şey yapmasını istedi insanlar. Türkiye, Filistin davasını başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunmaya devam etti. Bu son 2 yılda işlenen suçlar uluslararası kuruluşların önüne getirildi. Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail Devleti, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanmaya başlandı ve o yargılamada tedbir kararları alındı."

Soykırımın önlenmesi, ateşkesin sağlanması, insani yardımların engellenmemesi noktasında alınan tedbir kararlarının icraata geçirilemediğini vurgulayan Tunç, "Kim icra edecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi icra edecek. Kararlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine bile getirilmedi. İnsani yardım önerisi maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin veto oylarıyla karşı karşıya kaldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başlayan, yine soykırımcıların yargılanması, tutuklanması ve yakalanmasına yönelik talepler maalesef kağıt üstünde kaldı. Son iki yıl ve ondan önceki yıllar bize şunu gösterdi. İsrail'in bu tavrı bir devlet tavrı değil. İsrail adeta bir terör örgütü gibi davrandı ve uluslararası mahkemelerin kararlarına uymayarak, uluslararası kuruluşların kararlarını hiçe sayarak adeta uluslararası sistemin nasıl etkisiz hale getirildiğini bütün dünyaya göstermiş oldu. Uluslararası mahkemelerin etkisiz olduğu bütün dünya tarafından görülmüş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası sisteme revizyon talebi

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda BM kürsüleri de dahil olmak üzere sürekli "Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür. Uluslararası kuruluşlar insanlığın sorunlarına çare olamıyor" dediğinde bugünleri işaret ettiğini belirtti.

Uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulması gerektiğini, bunu başka ülkelerin liderlerinin de seslendirmeye başladığını ifade eden Tunç, "Bundan sonra dünyanın, insanlığın bu tür sorunlarla, bu tür insanlık suçlarıyla karşı karşıya kalmaması için uluslararası sistemin köklü bir revizyona tabi tutulması ve uluslararası adaletin sağlanabilmesi noktasındaki kararlılığı da sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Tunç, Filistin'de 1967 sınırlarında bağımsız, egemen toprak bütünlüğüne sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulmasının zaruret olduğunu, bu gerçekleşinceye kadar Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hukuk fakültelerinin kontenjanları yüzde 50 düşürüldü

Kırıkkale Üniversitesinin 2024 yılında adli yargı hakim, savcı yardımcılığı sınavında başarı sıralamasında Türkiye genelinde 96 hukuk fakültesi arasında 5'inci olduğunu belirten Tunç, öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin önemine dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Bu noktada Yükseköğretim Kurulu başkanımızla da görüşmelerimiz var ve önemli değişiklikler yaptık. Hukuk fakültelerine Adalet Meslek Yüksekokullarından dikey geçiş vardı. Bunları kaldırdık. İkinci öğretimler kaldırıldı. Hukuk fakültelerinde kontenjanlar bu sene yüzde 50 azaldı çünkü sayı fazlalaşmıştı. Akademisyenlerimiz çoğaldıkça sayıyı da fazlalaştırabiliriz. Ama şu aşamada 14 bin 164'ten 10 bin 300'e bu sene itibarıyla düşürmüş bulunuyoruz. Başarı sıralamasını da 100 bine yükseltmiş olduk, 125 bindi. Bu sene itibarıyla uygulama henüz başlayamadı Danıştay kararı nedeniyle. Önümüzdeki seneden itibaren hukuk fakültelerine giriş için 100 bin başarı şartı gelmiş durumda. İstiyoruz ki ülkemizin eşit ağırlıkta en yüksek puanlara sahip olan kardeşlerimiz hukuk fakültelerini kazansınlar ve eğitimin kalitesi daha da artsın."

Adaletin mülkün temelini oluşturduğunu vurgulayan Tunç, "Geciken adalet, adalet değildir. Adalet, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Devletin görevi öncelikle adaleti tesis etmektir" dedi.

Bakan Tunç, her zaman eser siyaseti yaptıklarını, bunu yaparken hiçbir ayrımda bulunmadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin fiziki kalkınmasının hızla ilerlediğini vurgulayan Tunç, altyapı, üstyapı, teknolojik imkan, milli teknoloji, sanayi, enerji hamleleriyle çok büyük mesafeler aldıklarına dikkati çekti.

Fiziki kalkınmayı sağlarken Türkiye'nin aynı zamanda demokratik kalkınmasını da gerçekleştirmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Tunç, önemli reformlara imza attıklarını söyledi.

AK Parti hükümeti döneminde yapılan reformları anlatan Tunç, verilen kararların hepsinin milletin onayıyla gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Mevcut anayasanın bir darbe anayasası ve vesayetçi bir ruha sahip olduğunun altını çizen Tunç, "Milletin temsilcileri tarafından yazdırılan, yazılan ve millet meclisinde milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve milletimiz tarafından da kabul edilen demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla Türkiye vizyonuna başlamamız lazım. Bu bizim milletimize olan borcumuz. Bu borcu inşallah yerine getiririz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elbette ki bu konuda bir uzlaşma gerekiyor. Bu uzlaşmada inşallah sağlanır ve Türkiye Yüzyılı, inşallah yeni anayasayla inşa edilir" diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ve en önemli hedeflerinin terörsüz Türkiye olduğunu belirten Tunç, Türkiye'nin 41 yıldır gelişme ve kalkınmasının önündeki en büyük engelin terör olduğuna işaret etti.

Bakan Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece yapmış olduğu katkıları anlattı.

TBMM'de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemli görüşmeler yaptığını ve büyük bir uzlaşmanın olduğunu aktaran Tunç, bakanlıkların ve ilgili kurumların koordinasyonlu çalışmasıyla sürecin bugünlere geldiğini belirtti.

"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız çünkü onlar terörsüz Türkiye istiyorlardı"

Şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Burada özellikle sabotajlarla bu sürecin baltalanmasını isteyen şer güçlere fırsat vermememiz lazım. Terörden beslenen odaklar gerek içeride gerek dışarıda. Bu ülkenin gelişmesini, kalkınmasını istemeyenler bu süreci baltalamak için birtakım girişimlerde bulunacaklardır. Geçmişte olduğu gibi. O nedenle onlara karşı uyanık olacağız ve bu sürecin sekteye uğramaması ve ülkemizin terörden kurtulması için. Bütün hedefimiz bu. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız çünkü onlar terörsüz Türkiye istiyorlardı. Milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek, bugüne kadar hiçbir adım atmadık ve bundan sonra da atmayız."

Bakan Tunç, Kırıkkale ziyaretleri kapsamında Valiliği de ziyaret etti. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas ile protokol üyelerince karşılanan Tunç, kendisine çiçek takdim eden çocuklarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak bir süre Vali Makas ile görüştü.