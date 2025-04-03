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TRT Haber 03.04.2025 16:18

Oyuncuları sokak eylemleri için kışkırttıkları iddia edildi

Oyuncu ve kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için kışkırttığı iddia edilen grubun organizatörleri gözaltına alındı. Adli makamlarla irtibata geçen oyunculara, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu WhatsApp grubu üzerinden baskı kurulduğu belirlendi. Gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncuları sokak eylemleri için kışkırttıkları iddia edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'deki yolsuzluk operasyonlarına karşı sokak eylemlerini kışkırttıkları ve bu amaçla kültür-sanat camiasını baskı altına aldığı iddia edilen Cem Yiğit Üzümoğlu'nun içinde bulunduğu bir gruba gözaltı gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin tespitlere göre şüpheliler Cem Yiğit Üzümoğlu ile Med Yapım ortaklarından Fatih Aksoy’un kızı Direnç Aksoy’un dahil olduğu bir grubun "Oyuncu Sendikası" adlı WhatsApp grubu üzerinden eylemlere katılımı organize ettiği, bu grup üzerinden kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için kışkırttıkları iddia ediliyor. 

Eylemlere ve boykot çağrısına uymayanlara baskı

Organizatörlerin; içerisinde oyuncuların da bulunduğu yaklaşık 170 kişilik WhatsApp grubu üzerinden oyuncuları kışkırtarak eylemlere katılmalarını sağladıkları, çok takipçili hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları ifade ediliyor. 

Organizasyonlara katılmayanların fişlenmek ve dışlanmak korkusuyla grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım göstermek durumunda kaldıkları, aksi durumda yeni projelerden veya yürümekte olan projelerden dışlanmaktan çekindikleri ve bu durumdan rahatsız oldukları, WhatsApp yazışmalarını da kayıt altına alarak ilgili makamlar nezdinde girişimde bulundukları öğrenildi.

Yine bu kapsamda yapılan organizasyonları Direnç Aksoy’un finanse ettiği, sanat dünyası ve oyuncu camiasını provoke eden şahısların, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerle bağlantıları ve menfaat birliktelikleri olduğu kaydedilirken, organizasyona yönelik soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.

Baskı altına alarak sokak eylemleri için yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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