Oto ekspertizde şaibeli rapor dönemi bitiyor

Otomotiv sektörünün en önemli alt başlıklarından biri olan ‘ekspertiz’ süreciyle ilgili yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) öncülüğünde sürdürülen ve milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyecek yeni oto ekspertiz yönetmeliğinde sona gelindi.

Ticaret Bakanlığı ve TSE’nin de doğrudan müdahil olduğu bu yol haritasında tüketici mağduriyetlerini en aza indirecek çok kritik adımlar atılması planlanıyor. Ekspertiz firmalarına ciddi sorumluluklar ve önemli standartlar getirecek yeni süreç sektörde zorunlu hale gelecek. Kurallara uymayan firmalarınsa çalışma izinleri iptal edilecek.

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, TRT Haber’e yaptığı açıklamada kısa süre sonra hayata geçirilecek uygulamaları detaylandırdı.

Ekspertiz sektöründe yeni düzenleme neleri kapsayacak?

Serkan Bakırtaş, yaklaşık bir yıldır farklı kurumlarla devam ettirdikleri çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Türkiye’de 7 bine yakın ekspertiz işletmesi olduğu bilgisini paylaşan Bakırtaş, yılda yaklaşık 10 milyon aracın el değiştirdiğini söyledi.

Bu noktada en önemli ihtiyaçlardan birinin ‘dijitalleşme’ olduğunun altını çizen Bakırtaş, vatandaşın mağdur olmaması için yaptıkları çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını belirtti.

Söz konusu çalışmanın nisan ya da mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini ifade eden Bakırtaş, “Nasıl ki insanlar sağlık için check-up yaptırıyorsa benzer şekilde araçlar için de bunu yaptırıyoruz. Ancak aracın başından neler geçtiğini bilmemiz ve bununla ilgili belgelere istediğimiz zaman ulaşabilmemiz çok önemli. Araç almak isteyenler tramer sorgusu üzerinden kaza geçmişine bakabiliyor. Bizim yeni getireceğimiz sistemle aracın daha önce ekspertizde aldığı raporlar da ulaşılabilir olacak” dedi.

[Yeni düzenlemeyle aracın ekspertiz geçmişi dijital ortamda da takip edilebilecek. Foto: AA]

“TSE standartları sektörde hakim olacak”

Türkiye’deki 7 bine yakın işletmenin sadece 800 tanesinin TSE standartlarında olduğunu ifade eden Bakırtaş, yeni yapılan çalışmayla birlikte TSE belgesi olamayan işletmelerin bu işi yapamayacağının altını çizdi.

Her işletmenin TSE standartlarına uygun olacağını ve doğal olarak yetenek, liyakat, bilgi, ekipman gibi unsurlarda da buna göre şekilleneceğini kaydeden Bakırtaş, şöyle devam etti:

“Bu çalışmanın sonunda işletmeler çok kolay bir şekilde izlenebilecek. Kayıt dışının da önüne geçilecek. Raporlar dijitalleşecek. Mesleki yeterlilik belgeleriyle bu işi liyakatli ustalar yapıyor olacak. Aslında sektörde vatandaşın da işletmelerin de her şeyi şeffaf şekilde görebileceğiz bir süreç başlatıyoruz. Gri bir alan kalmayacak.

Tabi işin bir de elektrik araç boyutu var. Bilindiği üzere ülkemizde elektrikli araç satışı rekor kırıyor. Bu araçların ekspertiz, tamir, bakım süreçlerini de daha üst seviyeye taşıyacağız. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelecek. Elektrikli araçlara müdahale yetkinlik istiyor. Çünkü çok yüksek voltaj var. Maalesef en ufak bir hatayı canıyla ödüyor insanlar. İş güvenliği şart. Yeni dönemde bizden belgeyi almadan bu işi yapamayacak.

Çalışmalarımız bu ay sonu itibariyle tamamlanacak. Ticaret Bakanlığı da son halini verecek ve daha sonra süreç resmi olarak başlayacak.”