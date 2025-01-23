Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğunun cenazesi gözyaşları arasında Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden çiftin, yangın çıkmadan bir gün önce Bursa'daki ailesiyle konuştuğu ve oteli beğenmediği için sabah çıkacağını söylediği öğrenildi.

Yakınlarına oteli beğenmediklerini sabah ayrılmak üzere valizlerini topladıklarını söylediler

Ankara'da yaşayan ve 2012'de evlenen 41 yaşındaki diş hekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray, eşi 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray ve çocukları 11 yaşındaki Defne Tüzgiray ile 8 yaşındaki Demir Tüzgiray yarıyıl tatili için önce Bolu Kartalkaya'daki otele ardından da Bursa'ya ailesinin yanına gelme kararı aldı.

Yangın çıkmadan bir gün önce ailesiyle telefonla konuşan Tüzgiray çifti, telefonda, oteli beğenmediğini ertesi gün otelden çıkacaklarını söyledi.

Fakat gece 03.30 sıralarında çıkan yangın nedeniyle otelin 7. katında kalan Tüzgiray ailesi hayatını kaybetti.

Tüzgiray ailesi ateş çemberinden kaçamadı

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cenazesi Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından Bursa'daki ailesinin yanına getirildi.

Hayatını kaybeden Tüzgiray çifti Bademli Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşlarıyla Bademli Mezarlığına defnedildi.