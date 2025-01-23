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Gündem
TRT Haber 23.01.2025 15:38

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.Görüşmede Pakistan Başbakanı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye’ye desteklerini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Şerif yangın faciasıyla ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.

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