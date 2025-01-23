Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.Görüşmede Pakistan Başbakanı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye’ye desteklerini ifade etti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede, Şerif yangın faciasıyla ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.