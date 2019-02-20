Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.
Osman Kavala, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da içerisinde bulunduğu 16 şüphelinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
657 sayfadan oluşan iddianame 3 bölümden oluşuyor.
İddianamede 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerinin kalkışma girişimi olduğu belirtildi. Şüphelilerin finansman ve koordinasyonu sağlayan fiillerde bulunduğu vurgulandı. Şüphelilerin ayrıca olayların tepe yönetiminde olduğu ifade edildi.
30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 746 müşteki yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bakanlar Kurulu da müştekiler arasında bulunuyor.
Kaynak: TRT Haber