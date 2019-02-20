Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'da düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Altındağ Ankara'nın Anadolu'sudur"

Altındağ tüm güzellikleriyle Ankara’nın adeta Anadolu’sudur, demokrasinin de kalesidir. Şu ana kadar girdiğimiz 14 seçimde de Altında bize destek verdi, vesayete karşı durdu. 16 Nisan halk oylamasında Altındağ, yüzde 63,3 ile kalıcı istikrar dedi, büyük ve güçlü Türkiye dedi. 24 Haziran’da Altındağ, bir kez daha bize, partimize rekor düzeyde oy oranlarıyla sahip çıktı.

Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara’nın gelişmesine katkıda bulunmadınız, aynı zamanda Türkiye’nin son 17 senesinde, eğitimde, sağlıkta, ekonomi yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz.

"Talimat Kandil'den geliyor"

İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İyi Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İyi Parti'yi destekleyeceksiniz.' diyorlar.

"Bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız"

Mesele AK Parti’yi sandıklarda yenilgiye uğratmak fakat ben inanıyorum.Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP, beraber yoğun bir çalışma içerisinde olacağız, oyları konsolide etmemiz lazım.

"CHP yıkmanın, yasaklamanın peşinde"

Gündemimizde sınır bölgelerimizde güvenli bölge kurmak var. 310 bin mülteci evlerine döndü. Onların gündeminde terör örgütlerinin siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var. Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken CHP yıkmanın, yasaklamanın peşinde.

"Milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz"

Bizi en çok yaralayan CHP’nin, Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye’nin Akdeniz’deki çalışmalarından Rumların rahatsızlığı gayet tabidir. Sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır. Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili hasretle beklediği müjdeli haberleri vereceğiz.https://t.co/ko4AYL9t3F pic.twitter.com/dKIXiUIzOM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2019

"Bilkent ve Etlik şehir hastanelerini 14 Mart'ta hizmete açacağız"

Türkiye’yi şehir hastaneleriyle donatmak en büyük hayalimizdi. Bilkent ve Etlik şehir hastanelerini 14 Mart'ta hizmete açacağız. Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilkent Şehir Hastanesi'ni 14 Mart'ta resmi olarak hizmete açacağız. Türkiye'yi şehir hastaneleriyle donatmak benim belediye başkanlığından beri hep hayalimdi.https://t.co/ko4AYL9t3F pic.twitter.com/Gl2UUbWqVk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2019

Ankaray'ı hem AŞTİ hem Dikimevi tarafından uzatıyoruz. Ulus trafiğini iki ayrı tünel ile yer altına alarak Tramvay ile ulaşım sağlayacağız. Ankara’ya 13 Millet Bahçesi yapıyoruz. 4 tanesi Altındağ’da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankaray'ı hem AŞTİ hem Dikimevi tarafından uzatıyoruz. Ulus trafiğini iki ayrı tünel ile yer altına alarak Tramvay ile ulaşım sağlayacağız. Ankara'ya 13 millet bahçesi yapıyoruz, 4'ü Altındağ'da olacak.https://t.co/ko4AYL9t3F pic.twitter.com/jAKjC3QqF8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber / AA