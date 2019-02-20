CHP Parti Meclisi tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir'in yerine meclis üyesi Erhan Kılıç'ın isminin ilçe seçim kuruluna bildirilmesine tepki gösteren bir grup partili, Konak ilçesindeki CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

Suat Nezir lehine slogan atan ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i istifaya davet eden grubun, parti binasına girmesine polis izin vermedi.

Suat Nezir'in ağabeyi Esat Nezir, kardeşinin parti tarafından kamuoyuna tanıtıldığını belirterek, "Son anda ne oldu ne bitti ki başkasının ismi veriliyor içeriye? Pazar günü aday tanıtımına gittik hep beraber yanında olduk. Bir gün sonra ne değişti de başka bir isim girdi hiç kimsenin haberi olmadan? Şu an il başkanı saklanıyor, biri içeride diyor, diğeri yok diyor. İl başkanı çıkacak buraya, adam gibi açıklama yapacak. Bu halktan kaçma sebebi nedir. Buca'yı AK Parti'ye altın tepsi içerisinde sunuyoruz şu anda." dedi.

Yönetimin istifasını isteyen Tahsin Sezgin ise 25 yıldır CHP'nin emektarı olduğunu ve Suat Nezir'e oyun yapıldığını öne sürerek şunları söyledi:

"Oyunu yapanlar da Deniz Yücel, Veli Ağbaba, Tuncay Özkan, Murat Bakan. Kesinlikle ve kesinlikle il yönetimi ile 3 tane milletvekilinin bu partiden ihraç edilmesini istiyoruz."

Sezgin, Suat Nezir'in Buca'da aday gösterilmemesi durumunda, partiden istifa edeceklerini sözlerine ekledi.

Polis, il binası önünde slogan atarak bekleyişe geçen gruptan seçilen temsilcilerin binasına girmesine izin verdi.

İl yönetimiyle görüşen temsilcilerden biri binadaki televizyonu yumruklayarak kırdı.

Protestocu grup daha sonra il binası önünden ayrıldı.

Kaynak: AA