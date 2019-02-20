Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor"

Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Ortalama hayat süresi 70’in üzerinde. Gelişmiş ülkeler hızla yaşlanan nüfusları nedeniyle gelecek endişesi içindedir. Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor. Türkiye’de 65 yaş üzeri nüfus yüzde 8,8’e ulaşmıştır. 2040 yılında bu oran iki katına çıkacak. Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum.

"2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladık"

Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların kısa bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Biz yaşlılarını en yüksek makama oturtan, bilgeliği ve pirliği onlarla simgeleyen bir kültüre sahibiz.

Aynı şehirde yaşayıp, anne babalarımızı torunlarla en azından hafta sonu bir araya getirmiyorsak vebal altındayız demektir.

2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladık.

Huzurevlerinde bakılan yaşlı sayısı 5 bini bile bulmazken bugün 14 bine yaklaştı. Kimsesizlerin kimsesi bir sosyal devlet olduğumuzu göstererek hiçbir yaşlımızı sokakta veya dört duvar arasında bırakmıyor hepsine sahip çıkıyoruz. Yaşlılık maaşı 24 TL’ydi, şimdi 601 TL’ye çıkararak vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temenni ettik. Ödemeyi sadece maaşa hak kazanan kişi ve eşinin gelirine göre yapıyoruz. Emeklilere ödemeye başladığımız bayram ikramiyeleri de yaşlılarımız için önemli bir destek oldu. 65 yaş üzeri herkesin şehiriçi ulaşımının ücretsiz, şehirlerarası ulaşımının yüzde 50 indirimli olmasını biz sağladık.

Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir. Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz.

Kaynak: AA / TRT Haber