CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti Genel Merkezi'ne ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye aldı.
Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kaynak: AA
CHP Parti Meclisi (PM), 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti Genel Merkezi'ne ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye aldı.
Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kaynak: AA