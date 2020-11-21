Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından Oruç Reis gemisiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Oruç Reis gemisi 10 Ağustos’ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı.

Gemi bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladı.

Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak.