Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oruç Reis 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacak
[Fotoğraf: AA]
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi. Oruç Reis, bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından Oruç Reis gemisiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Oruç Reis gemisi 10 Ağustos’ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı.
Gemi bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladı.
Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak.
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