Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Salgın büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır"

Bu seneki G20 Liderler Zirvemizi maalesef COVID-19 salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlemek durumundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır.

"Sorumluluğumuz arttı"

Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müsbet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Koronavirüs salgının dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad zirvesinde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil G20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da belirleyici olacaktır.

Küresel bir sorun karşısında küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Aziz kardeşim Kral Selman'ın şahsında Suudi Arabistan makamlarına zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettikleri dönem başkanlığı için teşekkürlerimi iletiyorum.