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Gündem
TRT Haber 04.12.2023 11:39

Orhan Tatar: Münferit deprem gibi görünüyor, artçıları sürecektir

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Marmara'nın etrafında birçok aktif fay var. Gemlik fayı da onlardan biri. Bu fayın üzerinde olan münferit bir deprem gibi görünüyor. Depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelebilir" dedi.

Orhan Tatar: Münferit deprem gibi görünüyor, artçıları sürecektir
[Fotoğraf: (Arşiv)]

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizi'nde meydana gelen #deprem ile ilgili son durumu TRT Haber'de değerlendirdi.

tatar, "Bunların hepsini olağan karşılamak gerekiyor çünkü Marmara Denizi'nin etrafında, özellikle Marmara'nın içerisinde kırılmayı bekleyen, bugün aktif olduğunu bildiğimiz ve her an 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar var" diye konuştu.

Tatar, Marmara Bölgesi'nde hangi tarihte ve kaç büyüklüğünde deprem olacağının sorulmasının yerine depreme hazırlıklı olunmasının önemini vurguladı ve bu kapsamda devletin önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

"Riskli yapılarımızı çok hızlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor"

Artçı sarsıntılar hissedildiğinde paniğe kapılmamak gerektiğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Marmara Bölgesi, ülkemizin en yoğun aktif faylarının bulunduğu bölgelerden bir tanesi. Marmara'nın etrafını çevreleyen çok sayıda aktif fay var. Dolayısıyla bunlara artık alışmamız gerekiyor. Panik yapmak yerine hem bireysel olarak önlem almak hem de ciddi şekilde şehirlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm çok önemli hususlardan bir tanesi. Muhakkak riskli yapılarımızı çok hızlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok." 

 

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