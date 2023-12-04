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TRT Haber 04.12.2023 10:57

Bakan Yerlikaya: Marmara Denizi'ndeki depremin gelişmelerini takip ediyoruz, ekiplerimiz teyakkuzda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, başta AFAD olmak üzere tüm ekipler saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: Marmara Denizi'ndeki depremin gelişmelerini takip ediyoruz, ekiplerimiz teyakkuzda

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonucu ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

 

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