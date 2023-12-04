Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya'da da hissedildi.

4,5'lik bir deprem daha

Öte yandan aynı yerde 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımız sahadalar, kaymakamlarımız belediye başkanlarımız sahada. Şu ana kadar almış olduğumuz can ve mal kaybı yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Gelişmeleri yakınen takip edeceğiz. Çok şükür bir sıkıtı yok" dedi.

"Artçılar sarsıntılar olabilir"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, TRT Haber canlı yayınında açıklama yaptı:

"İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara'nın etrafında birçok aktif fay var. Gemlik fayı da onlardan biri. Bu fayın üzerinde olan münferit bir deprem gibi görünüyor. Depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Marmara Denizi'nde kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık."

"Ekipler teyakkuz halinde"

AFAD'ın sosyal medya hesabından da depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Ekiplerimiz teyakkuz halindedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza… https://t.co/yExXlCveBn — AFAD (@AFADBaskanlik) December 4, 2023

Gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi: Bize ulaşan bir ihbar yok

İstanbul Valisi Davut Gül, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbarın olmadığını söyledi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10.42’de Bursa Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli’deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.