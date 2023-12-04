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Gündem
TRT Haber-AA 04.12.2023 06:10

"Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük" ödül töreni İstanbul'da yapıldı

Kızılay'ın Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirildi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

"Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük" ödül töreni İstanbul'da yapıldı

Kızılay, zorlu şartlarda gönüllü olarak çalışanları ödüllendirdi.

Bu yılki "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük" ödül töreninin teması ‘afet’ olarak belirlendi.

Törende ilk olarak Emine Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu.

"Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri programı vesilesiyle bir araya gelen iyilik pınarları milletimizin gönlünde taht kurdu, masum kalplere girdi. İsimleri, gönül dostlarının yanına yazılan kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Gönüllülük kolektif gücü ve dayanışmayı temsil eder"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da afetlere müdahalede gönüllülerden güç aldıklarını belirtti.

"Gönüllülük sadece bireysel iyiliği değil aynı zamanda kolektif gücü ve dayanışmayı da temsil eder. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bizler de bir paydaşız. Sorumluluklarımızı yerine getirirken sadece kamu kurumlarından değil, siz gönüllülerin iştirakiyle oluşturulan sivil toplum kuruluşlarından da destek alıyoruz. STK'larımızın varlığı bu anlamda bize güç veriyor."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Bu hikayeler binlercesinin içinden yalnızca bir seçki"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu yılki ödülleri, 6 Şubat'taki deprem nedeniyle afet hikayelerine ayırdıklarını söyledi, gönüllülere teşekkür etti.

"Biz jüri üyelerimizin önüne getireceklerimizi seçerken çok zorlandık, jüri üyelerimiz kendi önlerine gelenleri seçerken zorlandı. Tabiiki bu verdiğimiz ödüller, bu hikayeler, sadece bu binlerce iyilik hikayesinin içinden bir seçki olacak sizler için."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Toplamda 21 ismin farklı kategorilerde ödüle layık görüldüğü programda, Bakan Göktaş ve Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "İlham Veren Gönüllü Ödülü"ne hak kazanan Şeyma Alakuş, "Engellileri Aşan Gönüllü Ödülü"ne hak kazanan Ercan Kubaş, "Afetin Gönüllüsü Ödülü"ne hak kazanan Melike Esra Çağman'a ödüllerini verdi.

Ödül alan diğer kurumlar ve isimler şöyle:

"Afetin Gönüllüsü" kategorisinde Mustafa Aydın, "Sporun Gönüllüsü" kategorisinde Mehmet Topal, “Sivil Toplumun Gönüllüsü” kategorisinde Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ile Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıkgöz, “Kurumsal Gönüllü” kategorisinde LC Waikiki CEO Yardımcısı Halil İbrahim Avaşlı ile Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Medyanın Gönüllüsü” kategorisinde gazeteci Fulya Öztürk, “Evrensel Gönüllü” kategorisinde Server Beşirli, “Kızılay Kızılhaç Kırmızı Aile Gönüllüsü” kategorisinde Mamazhakyp Uulu Ashim, “Kızılay Özel Ödülü” kategorisinde merhum Nurican Gök adına anne ve babası Nevriye ve Kemal Gök, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Genç Kızılay Topluluğu” kategorisinde Diyarbakır Genç Kızılay Başkanı Mehmet Şirin Şenkul, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay Kadın Topluluğu” kategorisinde Kızılay Kartal Kadın Başkanı Ayşe Neşe Kaynar, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay Engelsiz Topluluğu” Kızılay Engelsiz Urla Başkan Yardımcısı Aynur Ünsel, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay İl Merkez Şubesi” kategorisinde Kızılay Hatay Şube Başkanı Şükrü Kudret Özbakış, “gonulluol.org En Aktif Kullanan Kızılay İlçe Şubesi Ödülü" kategorisinde Mustafa Türk (Fatih Şubesi), "En Fazla Göreve Katılan Gönüllü Ödülü" kategorisinde Melek Turan, "Nüfusu Oranına Göre En Fazla Gönüllü Sayısı Olan Kızılay İl Merkez Şubesi Ödülü" kategorisinde Volkan Burak Mumcu (Erzincan Şubesi), "Nüfusu Oranına Göre En Fazla Gönüllü Sayısı Olan Kızılay İlçe Şubesi Ödülü" kategorisinde Murat Kocagül (Akdağmadeni Şubesi)."

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