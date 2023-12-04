Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.12.2023 00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün iki günlük ziyaret için Katar'a gidecek. Erdoğan'ın temaslarında en önemli başlıklardan biri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Katar'a gidecek
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak.

Cumhurbaşkanı, bugün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.

En önemli başlık Gazze olacak

Cumhurbaşkanı'nın, Al Sani ile görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak.

Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar Emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü de Katar'da olacak. Körfez İş birliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bu toplantıda da İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Katar
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:27
Aydın'da iki aile arasında kavga: 11 yaralı
01:19
Düzce'de yangın: İki katlı ev küle döndü
01:02
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak
01:19
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında araç alevlere teslim oldu
00:12
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:05
Enflasyon rakamları bugün açıklanacak
Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı durdurdu
Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı durdurdu
FOTO FOKUS
Biri havaya ateş etti, diğeri lastik yaktı: O anlar kamerada
Biri havaya ateş etti, diğeri lastik yaktı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ