Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail ordusuna termal içlik gönderildiğini yalanladı

İletişim Başkanlığı yazılı, görsel ve sosyal medyadaki gerçek dışı paylaşımları değerlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan "Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bahse konu görüntülerde "Made in Turkey" ibaresinin yer aldığına dikkat çekildi.

4 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Türkiye'den ihraç edilen malların üzerine "Made in Türkiye" ibaresi eklenmesinin zorunlu hale geldiği hatırlatıldı.

Görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir, denildi.

????Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiası doğru değildir.



4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de üretilen ve yurt dışına ihraç… pic.twitter.com/9k4fBGDGZT — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 3, 2023

"Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "PKK, orta menzilli füze ile TSK birliğini vurdu 47 Türk askeri hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı" iddiasını da yalanladı.

Görüntülerin 2019'a ait olduğu belirtildi. Görüntülerde Pençe Harekatı kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağara ve sığınakların imhasının yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz" denildi.