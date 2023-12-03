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Gündem
TRT Haber 03.12.2023 20:55

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail ordusuna termal içlik gönderildiğini yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili 'Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddiası doğru değildir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail ordusuna termal içlik gönderildiğini yalanladı

İletişim Başkanlığı yazılı, görsel ve sosyal medyadaki gerçek dışı paylaşımları değerlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan "Türkiye’den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bahse konu görüntülerde "Made in Turkey" ibaresinin yer aldığına dikkat çekildi.

4 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Türkiye'den ihraç edilen malların üzerine "Made in Türkiye" ibaresi eklenmesinin zorunlu hale geldiği hatırlatıldı.

Görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir, denildi.

"Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "PKK, orta menzilli füze ile TSK birliğini vurdu 47 Türk askeri hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı" iddiasını da yalanladı.

Görüntülerin 2019'a ait olduğu belirtildi. Görüntülerde Pençe Harekatı kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağara ve sığınakların imhasının yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz" denildi.

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Dezenformasyon Filistin - İsrail Çatışması İletişim Başkanlığı
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