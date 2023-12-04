Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı daha İstanbul'a geldi

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.
Gazze'deki Türk vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor. Mısır üzerinden getirilen 142 kişilik kafile İstanbul'a geldi. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı. pic.twitter.com/cXiwbuyak1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2023
Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.
İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.