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TRT Haber 10.05.2025 10:40

Ömer Çelik: Türkiye, Filistin davasını savunmaya devam edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edecek" dedi.

Ömer Çelik: Türkiye, Filistin davasını savunmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından, ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin paylaşımında, "Filistin’deki zulme karşı çıktığı ve insanlık değerlerini savunduğu için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimiz serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin davasını ve insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Rümeysa kardeşimize selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

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