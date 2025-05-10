Interpol'ün kırmızı ve yeşil bültenle aradığı 2 suçlu Türkiye'de yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası seviyede aranan suçlulara yönelik operasyonların başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Rusya tarafından "uluslararası terörizm" suçundan Interpol kırmızı bülteniyle aranan L.R. Hatay'da, Gürcistan makamlarınca "organize suç örgütü üyeliği" suçlamasıyla yeşil bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "vor v zakone" adlı suç örgütü üyesi olduğu belirtilen B.P. ise Antalya'da gözaltına alındı.

Yerlikaya, operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.