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TRT Haber 27.02.2025 10:46

Ömer Çelik: Özgür Özel, TSK komuta heyetini saygısızca hedef almıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir" dedi.

Ömer Çelik: Özgür Özel, TSK komuta heyetini saygısızca hedef almıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TSK komuta heyetini saygısızca hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkomutan olarak bu saygısızlığa izin vermeyeceğini en net şekilde ifade ettiğini vurguladı.

Ömer Çelik, CHP'de 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini kaydetti.

 

"Cumhurbaşkanımız TSK'nın üzerine gölge düşürülmesine izin vermez"

Çelik, "CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir" dedi.

CHP'li yöneticileri Özel'in sözleriyle yüzleşmeye çağırdı.

Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır" ifadesini kullandı.  

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AK Parti Ömer Çelik Türk Silahlı Kuvvetleri
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