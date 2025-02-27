Ömer Çelik: Özgür Özel, TSK komuta heyetini saygısızca hedef almıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TSK komuta heyetini saygısızca hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkomutan olarak bu saygısızlığa izin vermeyeceğini en net şekilde ifade ettiğini vurguladı.

Ömer Çelik, CHP'de 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız TSK'nın üzerine gölge düşürülmesine izin vermez"

Çelik, "CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir" dedi.

CHP'li yöneticileri Özel'in sözleriyle yüzleşmeye çağırdı.

Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır" ifadesini kullandı.