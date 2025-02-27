İstanbul'da kritik ABD-Rusya görüşmesi

Türkiye, dünya siyasetinde kriz çözücü rolünü sürdürüyor. Bugüne kadar birçok önemli görüşmeye ve anlaşmaya ev sahipliği yapan İstanbul, bugün ise Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki diplomatik görüşmeye sahne oluyor.

ABD ve Rusya'dan üst düzey diplomatlar, İstanbul'daki ABD konsolosluk konutunda bir araya geldi.

İki ülke, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında karşılıklı olarak askıya aldıkları büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını değerlendiriliyor.

İlk görüşme Riyad'da yapılmıştı

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.

Krizlerin çözümünde anahtar ülke Türkiye

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için hep devrede oldu. Mart 2022'de Antalya'da yapılan diplomatik görüşmeler, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını ilk kez aynı masada buluşturmuştu.

Dünyayı tehdit eden gıda krizinin çözümü için atılan adımlardan biri de Türkiye'nin liderliğinde hayata geçti. Temmuz 2022'de taraflar İstanbul'da bir araya geldi, Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı. Tahıl sevkiyatının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde yapılması sağlandı. Küresel gıda arzına kritik katkı sunuldu.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarında da kritik rol üstlendi. Eylül 2022'de, yürütülen müzakereler sonucunda 215 Ukraynalı ve 55 Rus esir serbest bırakıldı.

Ankara, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Tıpkı, Mart 2022'de olduğu gibi müzakere masasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguluyor.