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TRT Haber 16.07.2025 11:18

Ömer Çelik: Özgür Özel, her türlü siyasi adaptan yoksundur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur." dedi.

Ömer Çelik: Özgür Özel, her türlü siyasi adaptan yoksundur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi. 

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur.

Özgür Özel, “muteber siyasetçi”nin kim olduğuna CHP’nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel’in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur.

"Özgür Özel, CHP’yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına sokmuştur"

Özgür Özel “yönetme kabiliyeti” ve “muhakeme” tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin “yönetme kabiliyeti”nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu “siyasi muhakeme”nin ise CHP’yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir.

Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen “güdümlü bir muhakeme” olduğu açıktır. Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur.

Özgür Özel “yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş” bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır.

Cumhurbaşkanınımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel’in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur. "

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