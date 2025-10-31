Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.10.2025 18:22

Ömer Çelik: Meşru bir süreci hedef alan saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik: Meşru bir süreci hedef alan saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlere tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclis'imizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

ETİKETLER
AK Parti Ömer Çelik Son Dakika Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
Togg Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Rusya bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi
19:15
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
18:59
Depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kuruluyor
18:36
Cevdet Yılmaz: Türkiye artık izleyen değil, izlenen bir ülke haline geldi
18:16
Togg Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
17:26
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ