TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı

Dünya gündemine yön veren ve alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları, düşünce kuruluşu uzmanları, bürokratlar ve gazetecileri bir araya getiren, forum, bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor.

Hilton Bomonti'de iki gün boyunca önemli küresel meselelerin masaya yatırılacağı foruma 35 ülkeden 132 konuşmacı katılıyor.

Forumun ilk gününde tartışılacak başlıklar arasında, "Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması", "Suriye'nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası", "Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika'da Çatışma ve Uzlaşı", "Mağduriyetten Dirence: Gazze'de Adalete Giden Yol" da yer alıyor.

Yarın, "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen", "Cephede Gazetecilik: Savaş Alanı Tehlikelerinden Algoritmik Baskıya", "Tekno-Feodalizm Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunun Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi", "Filistin Meselesinde Uluslararası Hukuk İnzivada mı?: Kriz Reforma Dönüştürmek", "Ekonomik Cephe Hatları: Ticaret Savaşları ve Yeni Küresel Rekabetler" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Ziyaretçiler, İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki 3 bin 925 gencin isimlerini okuyup kırmızı kağıtlara yazarak, duvara asacakları bir anma etkinliği gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forum kapsamındaki konuşmasından önce sergi alanını gezerek, İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki 3 bin 925 gencin isimlerinin yazdığı kırmızı kağıtlardan birini duvara astı.