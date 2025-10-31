Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.10.2025 16:55

TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı

Dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren TRT World Forum 2025, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla İstanbul'da başladı.

TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı

Dünya gündemine yön veren ve alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları, düşünce kuruluşu uzmanları, bürokratlar ve gazetecileri bir araya getiren, forum, bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor.

Hilton Bomonti'de iki gün boyunca önemli küresel meselelerin masaya yatırılacağı foruma 35 ülkeden 132 konuşmacı katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT'miz bizler için bir iftihar kaynağıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT'miz bizler için bir iftihar kaynağıdır

Forumun ilk gününde tartışılacak başlıklar arasında, "Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması", "Suriye'nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası", "Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika'da Çatışma ve Uzlaşı", "Mağduriyetten Dirence: Gazze'de Adalete Giden Yol" da yer alıyor.

TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye, denklemleri değiştiren bir aktör oldu
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye, denklemleri değiştiren bir aktör oldu

Yarın, "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen", "Cephede Gazetecilik: Savaş Alanı Tehlikelerinden Algoritmik Baskıya", "Tekno-Feodalizm Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunun Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi", "Filistin Meselesinde Uluslararası Hukuk İnzivada mı?: Kriz Reforma Dönüştürmek", "Ekonomik Cephe Hatları: Ticaret Savaşları ve Yeni Küresel Rekabetler" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Ziyaretçiler, İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki 3 bin 925 gencin isimlerini okuyup kırmızı kağıtlara yazarak, duvara asacakları bir anma etkinliği gerçekleştiriyor.

TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forum kapsamındaki konuşmasından önce sergi alanını gezerek, İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki 3 bin 925 gencin isimlerinin yazdığı kırmızı kağıtlardan birini duvara astı.

TRT World Forum 2025 İstanbul'da başladı

ETİKETLER
TRT World Forum
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, insanlık için inisiyatif üstlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
17:40
Emine Erdoğan, Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergiyi ziyaret etti
16:53
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yarın yapılacak
16:36
Turizmde 50 milyar dolarlık rekor gelir
17:11
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, insanlık için inisiyatif üstlendi
16:30
Ağrı'da 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ