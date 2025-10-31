Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
Gündem
AA 31.10.2025 16:28

Ağrı'da 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da düzenlenen operasyonda 761 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ağrı'da operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda 761 kilogram metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapıldığını belirterek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Uyuşturucu
