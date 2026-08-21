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Gündem
TRT Haber 21.08.2026 09:42

Ömer Çelik: İsrail'in E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarını sert sözlerle eleştirerek, "İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır" dedi.

Ömer Çelik: İsrail'in E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarını eleştirdi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim alanlarını genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya yönelik saldırganlığının sürdüğünü belirten Çelik, bu politikaları "mekansal soykırım" olarak nitelendirdi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"“Yerleşim” ve “yerleşimci” kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.
İsrail’in Batı Şeria’da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde “İsrail’in sınırları neresidir?” diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına “yerleşim” ve “yerleşimci” denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır." 

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