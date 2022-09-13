Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ömer Çelik: Barış herkesin yararınadır
[Fotograf: AA]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ömer Çelik Ermenistan Azerbaycan
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