101 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Türk milletinin Anadolu'daki mührü, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu.

Anadolu'nun düşman işgalinde olduğu süreçte Türk ordusu Eskişehir Muharebesi'nin ardından Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti.

Yunan güçlerin bölgeye ulaşmasıyla halk arasında umutsuzluk başladı.

Harekete geçen Meclis, Mustafa Kemal Atatürk'ü "Türk Orduları Başkomutanı" olarak görevlendirdi.

Tarihin en uzun meydan muharebesi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Seyfi Yıldırım, Sakarya Nehri'nin doğal savunma hattı haline getirildiğini belirterek, "Mustafa Kemal Paşa'nın karizmatik ve riski göze alabilecek büyük yükü üstlenebilecek karakteri ve kapasitesi sayesinde çok başarılı bir çekilme yapılmış, Sakarya Nehri doğal savunma hattı şekline getirilerek ordu bu hattın doğusuna çekilmiştir" dedi.

Saldırıya başlayan Yunan kuvvetler, Sakarya mevzisinin güneyine yöneldi.

Türk ordusunun yeterli silah ve mühimmatı yoktu. Ancak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde imkansızlıklara meydan okundu.

''Küçük yaştaki çocuklar cepheye sevk edilmek zorunda kaldı''

Yıldırım, Kütahya-Eskişehir muharebelerinde bir bozgun olduğunu söyleyerek, ''Zaten yeni toparlanmaya başlayan ordunun büyük mevcudunu kaybetmiştik. Anadolu oldukça yıpranmıştı insan gücü açısından, ekonomik güç açısından, gıda gücü açısından, ticaret açısından, her açıdan... Çok küçük yaştaki çocuklarımız bile Ankara'da çok kısa bir eğitime tabi tutularak cepheye sevk edilmek zorunda kalındı" diye konuştu.

Ankara'nın Polatlı ile Haymana ilçeleri arasındaki bölgede Türk ordusu canını vatanı için siper etti.

Sayısal üstünlük Yunan ordusunda olmasına rağmen inanç ve stratejik hamleler savaşın seyrini değiştirdi.

Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dünya savaş tarihinde büyük bir çığır açarak burada savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Bu şu demektir; hattınızı terk etmek zorunda kalabilirsiniz gittiğiniz her yerde yeniden savunmaya geçeceksiniz. 100 kilometrelik bir alanda orduyu hızlıca sevk etmek çareler düşünmek de çok zor."

13 Eylül'de zaferle sonuçlandı

Bu emri alan Türk ordusu ile Yunan askerler arasında çarpışmalar bütün şiddetiyle sürdü.

Mehmetçik şehadet yolunda vatan savunmasını bırakmadı. Cephelerin saat saat el değiştirdiği savaş, 13 Eylül'de Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı.

Sakarya Zaferi, Türk milletini bağımsızlığa götüren kilit rolü ile tarih sayfalarında yerini aldı.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Fatih Karadavut - Şerif Tuluy