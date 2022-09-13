Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi hükümetin önceliklerinden.

568 bin 368 sözleşmeli personel kadro bekliyor. Gözler düzenlemenin kapsamının ne olacağında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına hız verdi.

Bakan Vedat Bilgin, geçen hafta Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşmede sözleşmelilerin durumu ele alındı. Sendikanın talepleri dinlendi.

Kamudaki 568 bin 368 sözleşmeli personel kadro bekliyor. Düzenlemede sona yaklaşıldı ve sözleşmeli personele kadro çalışmasının kapsamı ve koşulları ile ilgili mesai sürüyor. Sözleşmeli çalışanlara kadro düzenlemesini AYBÜ Öğr. Gör. Tarkan Zengin, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/f89a0DvNqB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2022

"Sosyal güvence farkı ortadan kalkacak"

Peki sözleşmeliler kadroya geçişle hangi haklara sahip olacak? AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin şöyle anlatıyor:

"Sözleşmeli memur kadroya geçtiğinde sosyal güvencelerinin farklı olması ayrımı ortadan kalkmış olacak, tayin terfi izin haklarında kadrolu memurlarla eşitlenmiş olacak. Kadroya girdiklerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girme hakları olacak."

Heyetler bir araya geliyor

Detayları netleştirmek için sözleşmeli personele kadro mesaisi sürüyor. İlgili sendika Memur- Sen ile bakanlık bürokratları arasında temas sürüyor.

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen heyetleri arasında teknik düzeyde sözleşmeli personel mesaisi olacak.

Teknik heyetler görüş alışverişinde bulunacak. Ortak noktalar belirlenecek

Hedef, kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesini gelecek ay Meclis'e sunmak.