Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli sözde yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu.

MİT ve Emniyet, terörist ve bağlantılarını adım adım takip ederek, Türkiye'de 6-7 aydır bulunduğu belirlenen teröristi, Sarıyer Ayazağa'da bir evde tek başına yakalanmıştı.

Yakalanmamak için kılıktan kılığa girmiş

Türk istihbaratının İstanbul'da yakaladığı terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde yöneticilerinden olan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Al Sumaidai'nin yakalanmamak için bir çok kez kılık değitirdiği görüldü.

Verdiği fetvalarla binlerce insan katledildi

Bugüne kadar verdiği fetvalarla binlerce insanın katledilmesine neden olan terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşundan bu yana örgütün içinde olduğu belirlendi.

Bağdadi'nin akıl hocası

Dini konularda tüm eylemleri yönlendiren terörist Sumaidai'nin aynı zamanda DEAŞ lideri Bağdadi'nin de hocası olduğu ortaya çıktı.

Terörist, DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden sonra, örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biriydi.

Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalanan teröristin sahte kimlik kullandığı ve Türkiye'de bulunduğu sürece sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.

BM Güvenlik Konseyinin raporunda da "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat’ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.​​​​​​​​​​​​​​

Al Sumaidai çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli avukatı eşliğinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunun ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.